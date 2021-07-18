Жители Брянска обсуждают отмену маршрутных такси

Жителя Брянска делятся первыми впечатлениями после отмены популярных маршрутных такси. С 16 июля с улиц убрали коммерческие маршрутки №47, 10, 28 и 38. И заменили их автобусами: №37, 31, 5 и 11. Муниципальные автобусы стали ходить чаще и допоздна.

Многим горожанам такие перемены понравились. В автобусах им ездить комфортнее. Иногда даже попадаются автобусы с включенными кондиционерами в жару.

Другие отмечают, что время в пути у них увеличилось, особенно на дальние расстояния. Во-первых, за счет того, что автобус они ждут на 5-10 минут дольше, чем маршрутку. Во-вторых, автобус едет немного медленнее. Получается, от Советского района до окраины Бежицкого время поездки увеличивается примерно на 20 минут.

Вечером в субботу, 17 июля, на линии вышли автобусы №31, 25, 11 и 5. Такие маршруты отражались в приложении "Умный транспорт" в половину двенадцатого вечера.

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