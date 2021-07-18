В брянском поселке Бордовичи водитель иномарки врезался в столб

Фото: "Типичный Брянск".

В брянском поселке Бордовичи в Бежицком районе водитель иномарки врезался в столб. Электроопора упала на машину. Жители на ночь остались без света.

ДТП случилось вечером в субботу, 17 июля. Фотографии и видео с места опубликовали пользователи в соцсетях. Автомобилист не смог войти в опасный поворот. Дорога в этом месте заворачивает почти на 90 градусов. Очевидцы пишут, что водитель участвовал в гонках.

Участник аварии остался жив. Получил ли он травмы, не сообщают.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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