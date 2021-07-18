В Брянске в частном детском саду откроют пять бюджетных мест для малышей

В Брянске частном детском саду откроют пять бюджетных мест для малышей от полутора до трех лет. Региональный департамент образования и науки объявил отбор частных дошкольных организаций для создания дополнительных мест в детских садах. В нем участвовал только один детсад.

Частная организация получит субсидию почти 617 тысяч рублей на создание пяти дополнительных мест.

Частный детский сад расположен на улице Крахмалева.

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