В Брянске автомобилистка заехала на машине в Керамзитное озеро

Фото: vk.com.
В Брянске автомобилистка на "Рено" заехала в Керамзитное озеро. ЧП случилось днем в субботу, 17 июля, на пляже. К счастью, никто не пострадал, пишут очевидцы.
Пользователи опубликовали фотографии и видео в места происшествия.
Отдыхающие подумали, что женщина была пьяна. Но другие пользователи это опровергли. Написали, что двигатель машины был заглушен. Автомобиль просто скатился в воду, а женщина за рулем не успела притормозить.
По словам очевидцев, на место приезжали полицейские. Автомобилистку и ее спутников отпустили.
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