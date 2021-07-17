В Брянске автомобилистка заехала на машине в Керамзитное озеро

Фото: vk.com.

В Брянске автомобилистка на "Рено" заехала в Керамзитное озеро. ЧП случилось днем в субботу, 17 июля, на пляже. К счастью, никто не пострадал, пишут очевидцы.

Пользователи опубликовали фотографии и видео в места происшествия.

Отдыхающие подумали, что женщина была пьяна. Но другие пользователи это опровергли. Написали, что двигатель машины был заглушен. Автомобиль просто скатился в воду, а женщина за рулем не успела притормозить.

По словам очевидцев, на место приезжали полицейские. Автомобилистку и ее спутников отпустили.

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