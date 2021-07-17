Техника начала работать на проспекте в пятницу, 16 июля. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске начали фрезеровать вторую часть проспекта Станке Димитрова. Работы стартовали на участке от областной больницы до телецентра. В районе больницы с проезжей части сняли асфальт, на остановке в сторону телецентра демонтировали тротуарную плитку.

До этого новый асфальт уложили от улицы Пересвета до Спартаковской. Сейчас дорожники наносят разметку, красят забор на разделительной полосе.

Кстати, верхний слой асфальта на проспекте укладывали по ночам. Так как днем во время дорожных работ собирались большие пробки.

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