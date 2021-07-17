В Брянске задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим

В Советском районе Брянска росгвардейцы задержали мужчин, угрожавшего ножом прохожим. Информация об опасном поведении горожанина поступила на пульт вневедомственной охраны. Он находился на улице Красноармейской возле магазина.

- Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя на месте происшествия, - говорят в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Молодой человек по внешним признакам был сильно пьян. Выяснилось, что ему 25 лет. Нож у него отобрали. И для дальнейшего разбирательства его передали полицейским. По факту случившегося проводят проверку.

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