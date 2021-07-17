В Брянске на три часа задержали авиарейс из Симферополя

В Брянске в субботу, 17 июля, на три часа задержали авиарейс из Симферополя. Об этом сообщили в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях.

- Причина задержки нам неизвестна, - пишут активисты - Скорее всего где-то был задержан ранее рейс, соответственно, задержана вся цепочка.

Предположительно, борт прилетит в Брянск из Крыма в полдень. Вылет из Брянска обратно намечен на три часа дня.

За временем отправления можно следить на официальных сайтах аэропортов и авиакомпании.

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