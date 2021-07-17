В Брянске уберут два ларька и установят семь автоматов для воды и молока

В Брянске уберут два ларька. Речь идет о продовольственном киоске на улице 3-го Интернационала на остановке "Бежицкий рынок" и о торговом павильоне на остановке "Линия-3" в Бежицком районе. Для этого внесут изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, сообщают в пресс-службе горсовета.

В схему внесут семь новых объектов. Это автоматы по продаже артезианской воды и молока.

На заседании комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания также определили 10 новых муниципальных объектов недвижимости, предназначенные для приватизации. Четыре из них появились в списке впервые.

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