Брянские таможенники нашли старинный оклад иконы в посылке

Брянские таможенники обнаружили в международной посылке старинный оклад иконы. Незадекларированный товар изъяли, а отправителя привлекли к административной ответственности, сообщают в пресс-службе ведомства 16 июля.

Нарушение законодательства выявила проверка. Сама международная посылка следовала в Украину. А в ней находилось изделие из металла золотистого цвета с отчеканенным силуэтом, узорным оформлением. Вызвавший подозрение предмет отправили на экспертизу.

- Экспертиза показала, что представленный образец - это оклад для подокладной иконы «Святой Николай Чудотворец с двумя предстоящими», - комментируют в пресс-службе Брянской таможни.

В итоге на отправителя посылки завели дела по статьям ««Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов на ввоз товаров на территорию ЕЭС или в РФ и их вывоз».

- Недакларирование либо недостоверное декларирование товаров влечет наложение административного штрафа на граждан в размере стоимости товара и их конфискацию, - добавляет заместитель начальника таможни Сергей Шульгин.

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