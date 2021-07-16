В брянском Новозыбкове 18-летняя девушка едва не зарезала родного деда

В брянском городе Новозыбков 18-летняя девушка попыталась зарезать собственного деда. На злоумышленницу завели уголовное дело. Решается вопрос о ее аресте, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Случай произошел вечером 4 июня. В момент нападения потерпевший находился в зале своего дома по переулку Весеннему. Внучка подошла к сидящему в кресле старику и нанесла удар ножом в живот. После этого нападавшая ушла.

Потерпевший смог сам вызвать «скорую». Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он стался жив.

– На месте происшествия следователи провели осмотр, назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе судебную психолого-психиатрическую по установлению состояния психики подозреваемой, – рассказывают в Следственном комитете. – Задержанной предъявили обвинение в покушении на убийство.

Решается вопрос об избрании фигурантке дела меры пресечения. Следователи ходатайствуют о ее заключении под стражу.

Кстати, на допросе девушка заявила, что на преступление ее подтолкнула «внезапно возникшая личная неприязнь к своему дедушке».

Расследование уголовного дел продолжается.

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