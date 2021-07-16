В Брянске на проспекте Московском достроят ливневую канализацию

В Брянске в ходе ремонта проспекта Московского достроят ливневую канализацию. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в ходе ремонта проспекта Московского достроят ливневую канализацию. Сейчас она проложена до проспекта Московского, 99. Недостающий участок подрядчик построит до разворотного кольца на мясокомбинате. Капитальный ремонт дороги идет на нечетной стороне - от мясокомбината в сторону Советского района, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь построят несколько километров тротуаров. Их заасфальтируют на общей площади 7 тысяч 500 квадратных метров. Уже выставляют бортовой камень на бетонное основание. В отдельных местах от тротуаров сделают ответвления к пешеходным переходам.

Кроме того, на участке проспекта от мясокомбината протяженностью 1,2 километра модернизируют освещение. Существующие лампы заменят на светодиодные светильники.

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