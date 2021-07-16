В Брянской области по факту гибели детей на воде завели уголовные дела

С начала купального сезона в регионе уже зафиксировали около десяти случаев гибели жителей области в водоемах. Фото: Елена РАКОВА

В Брянской области по факту гибели троих детей на воде завели уголовные дела. Трагические случаи произошли в Брянском и Выгоничском районах области, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Один несчастный случай зафиксировали 14 июня на Десне около Сельцо. При попытке переплыть реку, в воде захлебнулся 15-летний мальчик. Тело подростка со дна подняли водолазы. В брянском поселке Толмачево утонула 13-летняя школьница. Также во время купания под Выгоничами погибла 10-летняя девочка.

С начала купального сезона в регионе уже зафиксировали около десяти случаев гибели жителей в водоемах. Следователи призывают родителей позаботиться о безопасности детей во время летнего отдыха вблизи водоемов.

Следователи также обращают внимание на то, что в ведомстве работают горячие линии: «Телефон доверия» 8 (4832) 62-01-84, а также круглосуточная линия «Ребенок в опасности» 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для набора с мобильных устройств). По этим номерам дети и их родители могут позвонить и сообщить о происшествии с несовершеннолетними, которым требуется помощь сотрудников СК России.

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