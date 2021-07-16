В ДТП в Карачевском районе пострадали три человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Три человека получили травмы в ДТП в Карачевском районе в четверг, 16 июля. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около двух часов дня на 75-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Белоруссия». В нее угодила 34-летняя водитель автомобиля «Мицубиси Спейс Вагон».

– Автомобилистка следовала со стороны Брянска в сторону Орла и не справилась с управлением, – говорят в Госавтоинспекции. – В итоге иномарка вылетела в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

В происшествии пострадала сама автомобилистка и два ее пассажира. Так, у водителя сломана левая ключица и ушиб груди. У 56-летнего мужчины – перелом позвоночника и правой руки, ушибленная рана головы. У 54-летней женщины – травмы головы. Последним двум двух последних увезли в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в Брянской области зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими. Различные травмы получили четыре человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».