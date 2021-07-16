В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 663 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 317 человек. Справились с заболеванием 265 пациентов. Медработники выполнили 2465 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 49698 жителей. Выздоровели 45212 человек. В общем сделали 643844 ПРЦ-теста.

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