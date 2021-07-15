Брянцев предупредили о ливнях с грозами и градом 16 июля

Ухудшение погодных условий спровоцировали синоптики в Брянской области в предстоящие сутки – пятницу, 16 июля. Среди ожидаемого – ливни, град, грозы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, непогода придет в регион в 21.00 15 июля. И продлится до девяти часов вечера следующего дня.

Кратковременные дожди пройдут ночью, и днем. Ветер будет дуть северный со средней скоростью 5-10 метров секунду. При грозе порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днем – 25-30.

– В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением в работе систем энергоснабжения, обрушением слабо укрепленных и ветхих конструкций и повреждения кровли зданий, падения деревьев, - предупреждают в Брянском гидрометцентре.

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