В Брянской области зарегистрировали больше 7500 преступлений с начала года

В Брянской области зарегистрировали 7588 преступлений с начала года. Это на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Наибольший рост преступности зафиксировали в Рогнединском, Брасовском, Клинцовском районах.

– В целом по региону уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения увеличился и составил 632,2, – рассказывают в прокуратуре Брянской области. – Выше среднеобластного показатель оказался в шести районах. Это Володарский, Советский, Фокинский, Рогнединский, Суражский, Севский.

В отчетный период совершили на 4,7 процента больше прошлогоднего тяжких и особо тяжких посягательств – 1720. Это пятая часть всех зарегистрированных преступлений.

Основная же доля преступлений пришлась на посягательства небольшой тяжести – 48,5 процента. На второе место вышли преступления средней тяжести – 28,8 процента.

За полугодие от преступных посягательств погибло 129 человек. Еще 132 потерпевшим причинили тяжкий вред здоровью.

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