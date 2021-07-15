В Брянской области от ковида привились больше 247 тысяч человек

Общее число привитых в Брянской области на 15 июля - 247403. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше 247 тысяч человек привились от коронавирусной инфекции в Брянской области. Уточненные статистические данные обнародовал оперативный штаб в четверг, 15 июля.

Точное число привитых на отчетную дату - 247403.

- Прививочная кампания продолжается, - отмечают в региональном опершабе.

На прошлой неделе в регионе закончился первый препарат вакцины. В итоге привиться смогли не все желающие. Однако уже через пару дней ситуация изменилась - в регион завезли 51 тысячу доз «Спутника V» и 780 «КовиВака». Еще 6300 доз первого препарата довезли 12 июля.

«Комсомолка» пообещалась с одним из привившихся 13 июля.

- Укололся в мобильном пункте у ТЦ «Европа» в Фокинском районе, - рассказывает 39-летний Михаил. - Пришел туда около 11.00. В очереди было человека четыре. Много времени вакцинация у меня не отняла. Реакции на препарат практически не заметил. Единственное, два дня болела рука в месте укола.

На 15 июля Брянская область находится на 32-м месте общероссийского рейтинга по численности привитых от ковида. Ежедневно здесь вакцинируют в среднем по 8664 человека – или 0,73 процента населения. При сохранении таких темпов для вакцинации 50 процентов жителей потребуется 37 дней.

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