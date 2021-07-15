В Брянской области осудили двух иностранцев за создание нарколаборатории и попытку подкупа

В Брянской области осудили двух иностранцев за создание нарколаборатории и попытку подкупить полицейского. Виновные получили 37 лет на двоих, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

В суде установили, что преступление иностранцы совершили в 2020 году. Они приспособили под нарколабораторию жилой дом в селе Евдоколье Погарского района, который находился в их собственности.

- Используя необходимые для производства наркотического средства химические реагенты и прекурсоры, обвиняемые изготовили больше 145 килограммов наркотических средств, - говорят в Следственном комитете. - Их впоследствии изъяли полицейские.

В момент задержания один из злоумышленников попытался избежать уголовной ответственности и предложил оперативнику почти 253 тысячи рублей. Однако от денег тот отказался, о факте взятки доложил руководству.

Решением суда одного из виновных приговорили к 19 годам лишения свободы, второго - к 18 годам. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима. Также иностранцы заплатят штраф - в размере 400 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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