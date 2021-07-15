С 16 июля в Брянске изменят расписание автобуса №31

С 16 июля в Брянске изменится расписание движения городского муниципального автобусного маршрута №31 «Поликлиника БАЗ - бульвар Щорса». Это связано с отменой маршрутного такси №42, сообщают в сетевой группе «Брянский автобус».

«Выпуск автобусов на маршрут увеличат, интервалы движения сократят, а также продлят время работы маршрута и увеличат количество вечерних рейсов», - обещают транспортники.

Обновленное расписание движения тридцать первых доступно по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».