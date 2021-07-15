В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 655 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе.

За сутки коронавирус подтвердили у 324 человек. Справились с заболеванием 252 брянца. Медики выполнили 2576 тестов на выявление коронавируса.

Всего с начала пандемии в области коронавирус диагностировали у 49381 жителя. Среди них 77 иногородних. Выздоровели 44947пациентов. Общее число ПРЦ-тестов достигло 641379.

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