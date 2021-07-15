В Брянске в этом году 11 многодетных семей бесплатно получили земельные участки. Они находятся в микрорайоне Автозаводец, в Радице-Крыловке и Большом Полпине, а также на пересечении улиц Профсоюзов и 4-й Разина. Сейчас семьям предоставляют участки в Большом Полпине, сообщают в пресс-службе Брянской городского Совета. улице Кольцова уже поострили водопровод.

Также его проложили и в Чайковичах. Теперь больше 40 домов здесь обеспечены водой.

Проложили водопровод и по улице Профсоюзов. Также в Большом Полпине по переулку Лермонтова построили водозабор.

- Это существенно улучшило качество подаваемой жителям поселка воды и позволило обеспечить водоснабжением районы, предназначенные для предоставления земельных участков многодетным семьям, - говорят в горсовете

По улице Российской также построили водопроводные сети. Обеспечили электро- и газоснабжением район улицы Пролетарской.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».