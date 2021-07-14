В Брянской области с начала года из окон выпали семь детей

Семь детей выпали из окон в Брянской области с начала года. В одном случае ЧП закончилось трагически, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

– Основными причинами падений стал легкий доступ детей к окнам, недостаточный контроль со стороны взрослых, а также москитные сетки, устанавливаемые на пластиковые окна, – констатируют в надзорном ведомстве. – Москитные сетки дают ложную уверенность в своей надежности. Однако достаточно надавить на них, чтобы они выпали.

В МЧС брянцам порекомендовали не оставлять детей без присмотра, отодвинуть от окон всю мебель, во время проветривания открывать фрамуги и форточки, установить средства детской защиты на окнах, не разрешать ребенку выходить на балкон одному.

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