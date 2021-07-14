В Брянске начали снимать старый асфальт на улице Димитрова

В Брянске начали фрезеровать улицу Димитрова в Володарском районе. После того, как снимут старый асфальт, вдоль дороги проложат ливневую канализацию. Она также появится на улице Пушкина, которая идут параллельно Димитрова.

- Протяженность ремонтируемой части улицы Димитрова составляет более 1,4 километра, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Капитальные работы идут от улицы Никитина до дома №65.

На Димитрова ремонтируют тротуар. Часть из них заасфальтируют, часть - выложат плиткой. На улице появились завездные карманы для общественного транспорта. Дорожники заменят фонари на светодиодные, обновят знаки, разметку и светофоры.

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