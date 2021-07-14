В Стародубском районе председателя колхоза осудили за мошенничество на 2 млн рублей

В Стародубском районе председателя колхоза осудили за мошенничество на два миллиона рублей. 54-летней женщине назначили условный срок - три года лишения свободы. Также она должна заплатить штраф - 350 тысяч рублей.

В суде установили, что председатель в декабре 2014 года обманула подчиненного. Она поручила ему подготовить документы, чтобы исключить из состава учредителей юрлицо. Фирма являлась учредителем с имущественным паем два миллиона рублей. Этот пай женщина поручила переоформить на свое имя. В январе 2015 года имущественный пай в размере два миллиона рублей зарегистрировали на имч подсудимой.

- Приговор не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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