В Брянской области за месяц яйца подешевели на 15 процентов

В Брянской области за месяц яйца подешевели почти на 15 процентов. Данные за июнь этого года опубликовали в Брянскстате. Но за год яйцв все-таки подорожали - на 26 процентов.

С мая в Брянской области продукты незначительно подешевели. Это касается молока и овощей. Не изменились цены на сахар, сливочное и подсолнечное масло, хлеб.

Но за год с июня 2020-го цены на продовольствие повысились на восемь процентов. В лидерах подорожание - сахар, яйца и подсолнечное масло.

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