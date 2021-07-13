В Брянскую область поступило еще 6300 доз вакцины от ковида

Еще 6300 доз вакцины от коронавирусной инфекции завезли в Брянскую область. Это произошло вечером во вторник, 13 июля, сообщает оперативный штаб.

Поступивший препарат - «Спутник V».

- Все дозы внесены в систему «Честный знак» и уже в среду, 14-го, будут доставлены в прививочные пункты согласно поданных заявок, - отмечают в оперштабе.

Напомним, на днях в Брянскую область поступила крупная партия вакцины от «Ковид-19». Она состояла из 51 тысячи доз препарата «Спутник V» и 780 - «КовиВак». Как сообщалось на заседании оперштаба 12 июля, всего в регион завезли 300456 доз вакцины. Число привитых на отчетную дату составляло 236294. Это 41 процент от плана.

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