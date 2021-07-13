Аэропорт "Брянск" обслужил рекордное число пассажиров за сутки

Фото: vk.com, неофициальная группа международного аэропорта "Брянск".

Международный аэропорт "Брянск" обслужил рекордное число пассажиров в сутки. Достигнутая отметка составила 1127 человек. Об этом сообщают в неофициальной сетевой группе летной гавани.

Исторический максимум аэропорта зафиксировали во вторник, 13 июля.

"Этот насыщенный день закончился и закончился весьма удачно! Поздравляем всех сотрудников с этим знаменательным днем и желаем всем дальнейшего роста и успехов!" - пишут представители аэропорта.

Кстати, вечером 13-го аэропорт обслужит еще как минимум двух клиентов. Это пассажиры чартерного рейса бизнес-джета.

СПРАВКА "КП":

Бизнес-джет - это самолет, предназначенный для перевозки официальных лиц государственных учреждений и коммерческих организаций.

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