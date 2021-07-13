Волонтер из Брянска помогает жителям Крыма после наводнения

Волонтер из Брянска отправился в Крым на помощь местным жителям, пострадавшим от наводнения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Волонтер из Брянска отправился в Крым на помощь местным жителям, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Александр Супранов из отряда БГИТУ «Мелодия сердца»вместе с волонтерами из других городов разгребает завалы, выносит из домов затопленную мебель и другие испорченные вещи, откачивает воду и делает много других нужных сейчас дел.

Обращения жителей добровольцы собирают в единую базу данных.. Это помогает оперативней решать все необходимые вопросы.

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