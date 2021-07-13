В Севском районе ликвидировали наркопритон

Наркопритон ликвидировали полицейские в Севском районе. На его владельца завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Подозреваемому 25 лет. Молодой человек проживает в райцентре. Первоначально он проходил по уголовному делу о сбыте больше ста граммов марихуаны. Впоследствии выяснилось, что брянец систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым для потребления запрещенных веществ.

– При обыске в квартире фигуранта уголовного дела стражи порядка обнаружили самодельное приспособление для курения наркотиков со следами нагара, – поясняют в надзорном ведомстве.

В итоге на подозреваемого завели еще одно дело – по уголовной статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ее максимальная санкция – четыре года колонии. Кстати, еще 15 лет брянцу грозит за совершение первого преступления.

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