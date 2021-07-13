Брянские следователи ищут оставшихся без зарплаты работников отеля

Брянские следователи ищут оставшихся без зарплаты работников развлекательного комплекса на улице Волочаевской. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Брянские следователи ищут оставшихся без зарплаты работников развлекательного комплекса на улице Волочаевской.

- Жители города Брянска и Брянской области, исполнявшие в период времени с января 2020 года по настоящее время трудовые обязанности в отеле у индивидуального предпринимателя, и не получившие заработную плату, могут обратиться с заявлением в Фокинский межрайонный следственный отдел, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Отдел находится по адресу проспект Станке Димитрова, дом 45.

Еще раньше завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы горничной этого заведения. Установили, что в период с февраля по апрель 2020 года индивидуальный предприниматель осуществляя свою деятельность в отеле на улице. Волочаевская имел реальную возможность, но не выплачивал заработную плату горничной. Он задолжал работнице больше 22 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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