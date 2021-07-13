Брянского полицейского осудят за взятку в полмиллиона рублей

В Брянске суда ожидает полицейский, которого обвиняют в покровительстве налогового преступления за взятку в полмиллиона рублей. Фигуранту уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

Под уголовное преследование попал старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску. Ему вменяют получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, взятку оперативник получил от гендиректора коммерческой организации. Передача денег состоялась у одной из автозаправочных станций города. Взамен сотрудник полиции обещал не содействовать налоговой в проведении проверки деятельности коммерческой организации. И соответственно не выявлять налоговых правонарушений.

За ходом сделки следили сотрудники УФСБ и подразделения собственной безопасности полиции в регионе.

- В настоящее время правоохранители завершили расследование, - отмечают в Следственном комитете. - По уголовному делу утвердили обвинительное заключение, и передали материалы для рассмотрения в суд.

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