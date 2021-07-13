На Брянск-Льговской дистанции путей перекроют переезд

На Брянск-Льговской дистанции путей 15 и 16 июля перекроют железнодорожный переезд400 км пк 3 станции Синезерки. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

На Брянск-Льговской дистанции путей 15 и 16 июля перекроют железнодорожный переезд 400 км пк 3 станции Синезерки. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Движение автотранспорта будет затруднено с 07.00 до 18.00. Это связано с асфальтированием дорожного покрытия.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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