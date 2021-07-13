В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 6 человек

В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще шесть человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 640 пациентов. Об этом сообщили 13 июля в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 выявили у 325 человек. Справились с болезнью 115 брянцев. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 48731 пациента. Среди них 74 иногородних. Вылечились 44439 жителей области. Общее число ПРЦ-тестов составило 636536.

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