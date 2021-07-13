На Жуковском веломотозаводе погиб рабочий. После несчастного случая Государственная инспекция труда в Брянской области провела внеплановую проверку на предприятии.

- В организации отсутствует схематический план для движения транспортных средств по территории и передвижения работников с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, - говорят в пресс-службе инспекции труда. - Не назначен работник, ответственный за содержание пневмоинструмента в исправном состоянии, отсутствует журнал проверок работы пневмоинструмента. Не разработаны технологические карты для размещения грузов с указанием мест размещения. Выявили и другие нарушения.

После проверки оштрафовали ответстсвенных должностных лиц и само предпритяие. Нарушения потребовали устранить.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».