Для Брянской областной детской больницы купили обрудование на 204 тысячи рублей

Фото: благотворительный фонд "Ванечка".

Для Брянской областной детской больницы купили оборудование за 204 тысячи рублей. Сотруднкии медучреждения обратились в благотворительный фонд "Ванечка". В больнице из строя два месяца назад вышел аппарат для лазеростимуляции. Госзакупка его рассчитана только на следубщий год. А детей лечить нужно.

Приобрели и еще один офтальмологический аппарат для магнитотерапии и фотостимуляции стоимостью больше 100 тысяч рублей.

- В офтальмологическое отделение больницы попадают дети из всей Брянской области с разными заболеваниями, в том числе и с онкологическими заболеваниями, чаще с ретинобластомой, которым необходима квалифицированная помощь специалистов на качественных аппаратах, - отмечают в фонде.

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