В Брянске предложили ввести бесплатную пересадку на общественном транспорте. По задумке, она будет действовать в течение некоторого времени после поездки. Похожие системы действуют в Москве, например. Пересадка стоит дешевле, чем две поездки на общественном транспорте.

В Перми и в Омске бесплатная пересадка в течение 40 и 60 минут.

"Крайне недостаточное внимание уделено системе оплаты проезда и популяризации транспортных карт, - пишет горожанин в группе "Брянский автобус" в соцсетях. - Большинство жителей города ничего не знает об их существовании и преимуществах. Спрашивается почему? Возможно, потому, что в нынешнем виде и нет никаких преимуществ в этих самых картах! Система видится непродуманной и малодоступной для населения".

Городские власти на это предложение пока не отреагировали.

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