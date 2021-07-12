В Брянске за нарушение масочного режима составили один протокол

В Брянске 12 июля составили одни протокол за нарушение масочного режима. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего-53 объекта, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Составили один протокол на покупателя магазина «Пятерочка» в Володарском районе. В Бежицком, Советском и Фокинском районах города нарушителей не выявили.

- Во время проверок обращали внимание на использование продавцами и покупателями масок, наличие антисептиков и социальной разметки, дезинфекцию корзин и тележек, визуальное информирование посетителей, - говорят в горадминистрации.

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