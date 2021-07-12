Под защитой

Фото: АО «Чистая планета»

В офисе регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области прошла вакцинация сотрудников. Первую дозу «Спутника V» получили сорок человек. Еще столько же записались на следующую вакцинацию.

- Я убежден, что вакцинация в условиях пандемии – необходимая мера. Сам поставил себе вакцину и получил сертификат еще в начале этого года, но уже скоро буду ревакцинироваться, потому что важна не только собственная безопасность, но и безопасность окружающих. «Чистая планета» - компания непрерывного цикла работы, и мы заботимся о здоровье каждого сотрудника. Почти все наши работники уже получили два компонента прививки, а те, кто не успел это сделать в поликлинике, воспользовались возможностью привиться на работе и записались на вакцинацию, которая прошла в офисе нашей компании. Это очень хорошо, что у люди не только могут обезопасить себя и близких, но и сделать это максимально в комфортных условиях, прямо на работе. Отдельное спасибо за это медперсоналу пятой городской поликлиники, которые провели вакцинацию сотрудников компании в нашем офисе, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.