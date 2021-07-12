В Брянске на краже в магазине поймали 22-летнюю горожанку

В Брянске в сетевом магазине на улице Емлютина местная жительница совершила кражу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

По сигналу «Тревога» к торговой точке выехал экипаж вневедомственной охраны. В магазине задержали 22-летнюю женщину. Сотрудники магазина установили факт кражи по камерам видеонаблюдения и нажали тревожную кнопку.

- Для дальнейшего разбирательства злоумышленницу передали сотрудникам полиции, - сообщают в региональном Управлении Росгвардии. - Выяснили, что она уже привлекалась ранее к административной ответственности. По данному факту проводят проверку.

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