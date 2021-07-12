В Брянской области в 2021 году заложат 200 гектаров плодовых садов

Выращиванием фруктов в регионе занимаются не только в крупных хозяйствах, но и на частных участках. Фото: ГТРК "Брянск", скриншот видео.

В Брянской области в этом году заложат около двухсот гектаров плодовых садов. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Выращиванием фруктов в регионе занимаются не только в крупных хозяйствах, но и на частных участках. В прошлом году на разбивку садов фермерам выделили 66 миллионов рублей. В этом году они уже получили 37 миллионов рублей. Упарвление сельского хозяйства принимает заявки на получение садоводами субсидий.

Брянские фермеры с плодовых деревьев собирают большие урожаи - по 50 тонн с гектара. Для хранения продукции в Клетнянском и Брасовском районах в этом году строят хранилища.

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