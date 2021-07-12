Брянских полицейских поймали на подделке служебной документации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. С начала года пресекли больше 6,3 тысячи нарушений в сфере уголовно-правовой статистики.

Вынесли 185 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлекли больше 190 должностных лиц правоохранительных органов. В том числе и 39 руководителей.

- В основном, правоохранители искажали информацию о преступлении и подозреваемом, - говорят в надзорном ведомстве. - Также выявили нарушения в сроках предоставления документов. Были указаны недостоверные сведения о потерпевших и местах совершения преступлений.

В некоторых случаях полицейские неверно указывали сумму ущерба, искажали сведения о добровольном возмещении ущерба. А еще об изъятии денег, ценностей, имущества.

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