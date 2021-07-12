За приобретение трех банок с порохом брянца отправили в колонию

В Клинцовском районе местного жителя отправили на два года в колонию строгого режима за незаконное приобретение и хранение пороха. Мужчину осудили по статье «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ», сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в июне 2020 года ранее судимый мужчина незаконно приобрел и хранил в своем доме три банки с порохом, общей массой больше 300 грамм.

- Виновного приговорили двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - говорят в пресс-службе ведомства. - Также ему придется выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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