В Брянске исторический дом изуродовали граффити

В Советском районе Брянска объект культурного наследия регионального значения «Торговые дома «Подворье» изуродовали граффити. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что на фасаде исторического дома, расположенного по улице Калинина, 85, нарисовали объемный разноцветный рисунок в виде граффити.

- Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорят в ведомстве. – Завели уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия». Прокуратура взяла на контроль ход его расследования.

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