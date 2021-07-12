В Брянскую область поступило около 52 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Брянскую область поступила новая партия вакцины от "Ковид-19". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянскую область поступило около 52 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. В основном это препарат "Спутник V". Об этом сообщили в оперативном штабе.

Поступившую вакцину начнут распределять по медицинским учреждениям с понедельника, 12 июля.

- Первыми вакцину получат медучреждения Брянска и прилегающих муниципальных образований, - уточняют в оперштабе. - Остальные прививочные пункты области также начнут получать вакцину в ближайшее время. Доставлять препараты будет специализированный транспорт, оборудованный холодильным оборудованием.

В завезенной партии - два препарата. Это "Спутник V" и "КовиВак". Количество первой составляет 51 тысяча доз, второй - 780.

Напомним, вакцины от коронавируса закончились в регионе еще 8-9 июля. В итоге уколоться смогли не все желающие. В некоторых пунктах препарат наличествовал частично - второй компонент.