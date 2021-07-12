В Унечском районе в ДТП погиб 13-летний пассажир мопеда

Не имея прав, 14-летний подросток сел за руль мопеда «Мотолэнд». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе при столкновении мопеда с легковушкой погиб 13-летний подросток. ДТП произошло в воскресенье, 11 июля, около 16.10 на 3 километре автодороги Брянск - Новозыбков – Гаськово.

Не имея прав, 14-летний подросток сел за руль мопеда «Мотолэнд». Юный мопедист не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста». Произошло столкновение.

- В ДТП погиб 13-летний пассажир «Мотолэнд», - сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области. - 14-летний водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, перелом левой лучевой кости со смещением, ушиб волосистой части головы, ссадины конечностей. Его госпитализировали. В момент ДТП несовершеннолетние передвигались без мотошлемов.

По факту случившегося проводят проверку.

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