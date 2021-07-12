В Брянской области разыскивают 82-летнего Станислава Лукомского

Пожилой мужчина пропал в городе Сельцо. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают 82-летнего Станислава Петровича Лукомского. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Пожилой мужчина пропал в городе Сельцо. Он 9 июля уехал на черном велосипеде в неизвестном направлении.

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые глаза карие. В чем был одет неизвестно. Станислав Лукомский нуждается в медицинской помощи. Может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».