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Общество12 июля 2021 0:39

В Брянской области разыскивают 82-летнего Станислава Лукомского

Мужчина пропал в городе Сельцо 9 июля
Надежда ПЕТРУНИНА
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Пожилой мужчина пропал в городе Сельцо. Фото: "Лиза Алерт".

Пожилой мужчина пропал в городе Сельцо. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают 82-летнего Станислава Петровича Лукомского. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Пожилой мужчина пропал в городе Сельцо. Он 9 июля уехал на черном велосипеде в неизвестном направлении.

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые глаза карие. В чем был одет неизвестно. Станислав Лукомский нуждается в медицинской помощи. Может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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