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Общество11 июля 2021 14:27

В магазинах Брянска из-за жары скупают минеральную воду и вентиляторы

Дефицита на эти товары в торговых точках нет
Надежда ПЕТРУНИНА
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Продавцы торговых центров не успевают выставлять на прилавки очередные партии минералки. фото: РИА "Стрела".

Продавцы торговых центров не успевают выставлять на прилавки очередные партии минералки. фото: РИА "Стрела".

В магазинах Брянска из-за аномальной жары скупают минеральную воду и вентиляторы. Продавцы торговых центров не успевают выставлять на прилавки очередные партии минералки, сообщает РИА «Стрела».

Раскупают как маленькие бутылки с водой, так и объемные канистры. Спросом пользуется и минералка с газировкой. Однако дефицита этих продуктов бояться не стоит. На складах торговых точек и у поставщиков данный товар в избытке.

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