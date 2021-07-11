В магазинах Брянска из-за жары скупают минеральную воду и вентиляторы

Продавцы торговых центров не успевают выставлять на прилавки очередные партии минералки. фото: РИА "Стрела".

В магазинах Брянска из-за аномальной жары скупают минеральную воду и вентиляторы. Продавцы торговых центров не успевают выставлять на прилавки очередные партии минералки, сообщает РИА «Стрела».

Раскупают как маленькие бутылки с водой, так и объемные канистры. Спросом пользуется и минералка с газировкой. Однако дефицита этих продуктов бояться не стоит. На складах торговых точек и у поставщиков данный товар в избытке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».