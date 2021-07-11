В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 623 пациентов. Об этом 11 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 выявили у 330 брянцев. Справились с болезнью 249 человек. Медики провели 2586 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердил у 48078 человек. Среди них 74 иногородних. Выздоровели 44210 жителей области. Общее количество ПРЦ-тестов - 635545.

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