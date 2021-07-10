Стоимость строительства Ледового Дворца в Новозыбкове 211 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Новозыбкове возводят Ледовый Дворец площадью больше 3 тысяч квадратных метров. Стоимость строительства 211 миллионов рублей.

В строящемся спортивном объекте смонтировали крышу. Также здесь установили котельную и подвели теплотрассу, выполнили внутреннюю отделку стен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. Кроме того, ведут строительство крыльца и пандуса.

Благоустраивают и прилегающую территорию. Строители выравнивают площадку для асфальтирования будущей автостоянки. Заасфальтировали участок дороги, вдоль территории Ледового дворца по улице Красная площадь.

В проекте по строительству дворца - крытый каток 30 на 60 метров. Он имеет прямоугольную форму и состоит из двух блоков — это одноэтажный блок ледовой арены и – блок административно-бытовых помещений. Предполагается, что каток будет работать с 9 утра до 9 вечера. При этом пропускная способность при учебно-тренировочных занятиях будет составлять 50 человек в час, при массовом катании — 120 человек.

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