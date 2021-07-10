В Жуковском районе пенсионер на «Рено» врезался в мопед

В Жуковском районе иномарка врезалась в мопед. ДТП произошло 9 июля около 17.30 на улице Полевой поселка Латыши. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

60-летний водитель автомобиля «Рено», поворачивая налево, не уступил дорогу мопеду и врезался в него. 34-летний водитель «Сюрикен» двигался во встречном направлении.

В ДТП мопедист получил сочетанную травму, закрытый перелом правой вертлужной впадины, правой седалищной кости, копчиковых позвонков, ушиб легких, ссадины верхних конечностей и лица. Мужчину госпитализировали.

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